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Gündem Sağlık Bakanlığı 24 Mart'a ait koronavirüs tablosunu açıkladı
Gündem

Sağlık Bakanlığı 24 Mart'a ait koronavirüs tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı 24 Mart tarihine ait yeni tip koronavirüs bilançosunu açıkladı. Buna göre; son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 146 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 19:11:00 - 2021-03-24 19:14:12
Sağlık Bakanlığı 24 Mart'a ait koronavirüs tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 146 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1720 oldu, 17 bin 761 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 881 bin 643'e yükseldi.

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Yorumlar

Tüh

Kongreler de bitti. Miting organizasyonu bari yapsalar.
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Fevzi

Ayvayı yedik. 15 gün sonra olacakları düşünemiyorum bile. Böyle giderse salgının merkezi Türkiye olur.
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