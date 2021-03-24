Sağlık Bakanlığı 24 Mart'a ait koronavirüs tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı 24 Mart tarihine ait yeni tip koronavirüs bilançosunu açıkladı. Buna göre; son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 146 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 146 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1720 oldu, 17 bin 761 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 881 bin 643'e yükseldi.