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Sağlık Bakanlığı 12 bin alım son başvuru tarihi nedir?

Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru için sürenin ne zaman dolacağı araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı başta hemşire, ebe, sağlık teknikeri, fizyoterapist, diyetisyen olmak üzere 12 bin sözleşmeli personel alımı için tercih kılavuzu yayınlamıştı. Sağlık Bakanlığı personel alım başvurusu yapacaklar Sağlık Bakanlığı alımlarının ne zaman sona ereceği tarihi merak ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ÖSYM tercih kılavuzuyla Hangi hastanelere sağlık personeli alımı yapılacak?

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:46
Sağlık Bakanlığı 12 bin alım son başvuru tarihi nedir?

Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru için sürenin ne zaman dolacağı araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı başta hemşire, ebe, sağlık teknikeri, fizyoterapist, diyetisyen olmak üzere 12 bin sözleşmeli personel alımı için tercih kılavuzu yayınlamıştı. Sağlık Bakanlığı personel alım başvurusu yapacaklar Sağlık Bakanlığı alımlarının ne zaman sona ereceği tarihi merak ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ÖSYM tercih kılavuzuyla Hangi hastanelere sağlık personeli alımı yapılacak? 

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için son başvuru tarihi ne zaman sona erecek? ÖSYM tercih kılavuzuna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personelialınacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.

Sağlık Bakanlığı alımları ne zaman sona erecek?

Adaylar tercihlerini 7-21 Ağustos tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapılmakta. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen ya da elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmüş adayların 19 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları nasıl yapılacak?

Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar, Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında yayımlanan duyuru ekindeki dilekçe ve istenilen belgeleri kurumun adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabilecek. 19 Ağustos itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacak.

Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar Devlet Personel Başkanlığına başvuruda bulunamayacak. Devlet Personel Başkanlığının duyurularına istinaden daha önce müracaat etmiş ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvuru yapmaları gerekmeyecek.

12 bin kadrodan 6 bin 835'i hemşire

Belirlenen 12 bin kadrodan 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ile sağlık teknikerinden oluşacak.

KPSS-2019/4 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması (31.07.2019) için tıklıyınız

 

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:46
  1. Sağlık Bakanlığı 12 bin alım son başvuru tarihi nedir?
  2. Sağlık Bakanlığı alımları ne zaman sona erecek?
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