Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl sonuna kadar 10 bin kişinin alınacağını ve 2019 yılında da yaklaşık 25 bin sağlık personelinin atamasının yapılacağını bildirdi. Koca, sağlık personeli ile diğer alanlarda yapılacak atama ve alımlara ilişkin bilgi verdi.

3 bin 500 kişinin alımı tamamlanıyor

Sağlık Bakanlığına bu yıl sonuna kadar toplam 10 bin kişi alınacağını belirten Koca, “3 bin 500 kişinin alım süreci tamamlanmak üzere. 2018 yılı sonuna kadar 6 bin 500 kişinin daha alımını yapacağız. Acil tıp teknisyenleri, veri analizi yapan işletmenler, ambulans şoförleri, yardımcı klinik elemanı gibi birçok alanda alımlarımız söz konusu olacak” dedi.

2019’da 25 bin personel alınacak

Bakan Koca, gelecek yıl yapılacak sağlık çalışanı alımlarına ilişkin ise “2019 içinde olabilecek alımlarla ilgili de bir çalışma içindeyiz. 25 bine yakın pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacılar olmak üzere alımlar söz konusu olacak. Bunun dışındaki sağlık çalışanlarıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.