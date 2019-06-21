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Sağlık Bakanı Koca’dan sözleşmeli personele müjde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun zamandır gündemde olan sözleşmeli sağlık personelinin sabit pozisyonda zorunlu çalışma süresinin 6 yıldan 4 yıla düşürüldüğünü açıkladı.

21 Haziran 2019 Cuma 16:56
Sağlık Bakanı Koca’dan sözleşmeli personele müjde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun zamandır gündemde olan sözleşmeli sağlık personelinin sabit pozisyonda zorunlu çalışma süresinin 6 yıldan 4 yıla düşürüldüğünü açıkladı.


Uzun zamandır Sağlık Bakanlığının gündeminde olan sözleşmeli sağlık personelinin 6 yıllık zorunlu çalışma süresinin düşürülmesine dair talepler TBMM komisyonunda değerlendirmeye alındı. Komisyondan geçen kanuni düzenleme ile 6 yıl olan sabit pozisyonda çalışma süresi 4 yıla düşürüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bu düzenlemenin hayata geçmesi ile sözleşmeli çalışan sağlık personelimiz, ilk atandığı yerde 3 yıl çalıştıktan sonra talebi halinde memur kadrosuna geçebilecek. Memur kadrosuna geçtikten sonra aynı yerde 1 yıl daha çalışırsa diğer memurların sahip olduğu tüm haklara ve başka yerlere naklen atanma hakkına sahip olacak. Bu vesileyle sağlık personelimizin özlük hakları ile ilgili önemli bir kazanım sağlanmasına destek veren TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerine, sağlık çalışanlarımız ve şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:56
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