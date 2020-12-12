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Aktüel Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık şehitleri için "Minnettarız" paylaşımı:
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık şehitleri için "Minnettarız" paylaşımı:

"Salgın döneminde vatandaşlarımızın sağlığı için canını feda eden sağlık şehitlerimizi kalbimize gömdük. Minnettarız"

Yeniakit Publisher
2020-12-12 23:54:25 -
Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık şehitleri için "Minnettarız" paylaşımı:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde vatandaşların sağlığı için canını feda eden sağlık şehitlerini anarak, "Minnettarız." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından, salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, "Salgın döneminde vatandaşlarımızın sağlığı için canını feda eden sağlık şehitlerimizi kalbimize gömdük. Minnettarız." açıklamasını yaptı.

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