  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19'dan korunmada "En iyi tedbir evimizdir" uyarısı:
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19'dan korunmada "En iyi tedbir evimizdir" uyarısı:

"Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak" - "Yakınlarımızla, aile büyüklerimizle görüşmek için mümkünse teknolojiden yararlanalım. Büyüklerimizi ziyaret etmek yerine, görüntülü konuşalım. Sevdiklerimizle ekran başında bir araya gelelim"

Yeniakit Publisher
2020-11-22 15:05:09 -
Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19'dan korunmada "En iyi tedbir evimizdir" uyarısı:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyayı etkisi altına alan ve ölümcül seyreden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmada evde zaman geçirilmesinin en iyi tedbir olduğuna dikkati çekerek, "Yakınlarımızla, aile büyüklerimizle görüşmek için mümkünse teknolojiden yararlanalım. Sevdiklerimizle ekran başında bir araya gelelim. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından Kovid-19'dan korunmaya yönelik evde zaman geçirilmesinin önemine ilişkin paylaşımlarda bulundu.

"En iyi tedbir evimizdir." mesajına yer veren Koca, "Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak." açıklamasını yaptı.

Bakan Koca, bir başka mesajında ise şunları kaydetti:

"Bugün pazar. Yakınlarımızla, aile büyüklerimizle görüşmek için mümkünse teknolojiden yararlanalım. Büyüklerimizi ziyaret etmek yerine, görüntülü konuşalım. Sevdiklerimizle ekran başında bir araya gelelim."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hayati Küçük’ten canlı yayında bomba Arınç ve FETÖ-Mafya açıklaması
Gündem

Hayati Küçük’ten canlı yayında bomba Arınç ve FETÖ-Mafya açıklaması

Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesinde önemli katkıları olan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve Araştırmacı Yazar Hayati Küçük, yeniakit.com.t..
Almanya’da muhalefet partilerinden küstah Türkiye talebi
Gündem

Almanya’da muhalefet partilerinden küstah Türkiye talebi

Almanya’da muhalefet partilerinden Yeşiller ve Sol Parti küstah bir şekilde Türkiye’ye silah ambargosu uygulanmasını istedi.
Türk askeri de oraya gidiyor! İran’dan müdahale sinyali... Dışişleri Sözcüsü duyurdu
Dünya

Türk askeri de oraya gidiyor! İran’dan müdahale sinyali... Dışişleri Sözcüsü duyurdu

İran’ın Dağlık Karabağ’a kayıtsız kalmayacağını söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, “Karabağ çatışması ve başka çatışmalard..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay