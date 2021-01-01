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Aktüel Sağlık Bakanı Koca'dan İngiltere kaynaklı virüs mutasyonu açıklaması:
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca'dan İngiltere kaynaklı virüs mutasyonu açıklaması:

"İngiltere'den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edilmiştir" - "İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış ve yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır" - "İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur"

Yeniakit Publisher
2021-01-01 20:28:45 -
Sağlık Bakanı Koca'dan İngiltere kaynaklı virüs mutasyonu açıklaması:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'den son dönemde Türkiye'ye giriş yapan ve PCR test sonucu "pozitif" çıkan kişilere yapılan geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edildiğini bildirerek "İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış ve yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır." ifadesini kullandı.

Koca, yazılı açıklamasında, İngiltere tarafından duyurulan virüsteki mutasyonla ilgili olarak tedbirlerin alınıp bu ülkeden yurda girişlerin askıya alındığını hatırlattı.

Ayrıca son dönemde İngiltere'den Türkiye'ye girmiş kişilerin tamamının da geriye dönük tarama altına alındığını belirten Koca, Halk Sağlığı Referans laboratuvarlarının da yurdun çeşitli bölgelerinden düzenli taramalar yaptığını aktardı. Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

"İngiltere'den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edilmiştir. Bu kişiler tarama başladığından beri izolasyon altındadır. İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış ve yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır. Yurt çapında yapılan düzenli taramalarda mutasyonlu virüs İngiltere'den giriş yapan kişiler dışında tespit edilmemiştir. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur. Gelişmelerden vatandaşımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz."

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