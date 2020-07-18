Sağlık Bakanı Koca'dan Erzurumspor taraftarlarına uyarı:
"Erzurumspor-Koronavirüs karşılaşması başladı. Taraftarı, kalabalık olay yerinden centilmence çekilmeye davet ediyorum"
ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig'e yükselen ve sevinç gösterileri devam eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarlarını, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uyardı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda TFF 1. Lig'in son haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor camiasını kutladı.
Şehirde vaka sayılarının kontrol altında olduğuna işaret eden Koca, "Erzurumspor camiasının bu başarıyı, salgın koşullarını dikkate alarak kutlayacağına inanıyoruz." ifadesini kulandı.
Kalabalık taraf topluluğunun sevinç gösterilerinin yer aldığı bir video paylaşan Fahrettin Koca, "Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı. Taraftarı, kalabalık olay yerinden centilmence çekilmeye davet ediyorum. Şehirde vaka sayıları kontrol altında kalsın." uyarısında bulundu.