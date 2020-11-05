Sağlık Bakanı Koca'dan Elif ve Ayda'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir’deki depremde yaralı olarak kurtarılan çocukların tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Koca, deprem çalışmalarına ve yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgiler verdi.

Bakan Koca'nın açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

- Şu an hastanelerimizde tedavi altında olan 36 vatandaşımız var, 999 vatandaşımız taburcu edidi. Yoğun bakımlarımızda ise 7 hastamızın tedavisi devam ediyor, bu 7 hastamızın 5'inin durumu biraz daha ciddiyetini koruyor.

- Ayda bebeğimizi ziyaret ettim, yoğun bakımda. Genel durumunun iyi olduğunu, bugün veya yarın servise çıkarılabileceğini söyleyebilirim.

- Elif bebeğimizin serviste kardeşleriyle birlikte tedavisi devam ediyor. Elif bebeğimizin de genel durumu iyi, herhangi bir sorunu yok.

- Kovid pozitif olan kızımız İdil, kendilerini ziyaret ettim. Genel durumunun iyi olduğunu söyleyebilirim.

- Günay evladımız biliyorsunuz yoğun bakımdaydı. Baştan daha çok böbrek yükü fazla idi.

- Kendisinin genel durumu iyi, zannediyorum iki üç gün yoğun bakımda takibi yapıldıktan sonra servise alınmış olacak.

- İnci kızımızı da ziyaret ettim, onun da genel durumu iyi.

- Bu dönemde özellikle AFAD, UMKE yoğun bir gayret göstermiş oldular.

- Toplam sağlık personeli olarak 1118 personelimiz yer aldı. UMKE ekibimiz gönüllü bir ekip. Bütün kurtarıcı ekipler olağanüstü gayret gösterdiler. Hepsine teşekkür ediyorum.

- Buca Devlet Hastanesi'ni ziyaret etmiştim, şu an serviste hasta takibi yapılamamakta. Biz erken dönemde özellikle acil durum hastanesi konusunda bütün müdahalelerin yapılabileceği yine Buca'da bahçesinde yapılmak üzere hastane inşaatına başlamış olacağız.

- Kısa süre içinde hızla bitirilme çabası içinde olacağımızı da özellikle ifade etmek istiyorum.

- İdil kızımız ve annesinin durumu iyi, ciddi bir semptomları yok. Sayın vekilimiz Tuncay Bey'i de ziyaret ettim. Arkadaşların yakın takip ettiklerini, kendileriyle bizzat konuştum. Ciddi bir semptomunun olmadığını, ateşli kırgınlıkla kendini göstermesi söz konusu. Ciddi olmadığını, şu an önemli bir sorunu olmadığını söyleyebilirim.

- Yerli aşıyla ilgili söylemiştim. Faz1 dediğimiz insan uygulamaları bugün itibariyle ilk insan uygulaması Erciyes Üniversitemizde başladı

Bugün Türkiye'de yerli aşımızın insanlara uygulanması başlamış oldu.