Sağlık Bakanı Koca’dan Çince göndermeli uyarı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüse ilişkin Çince bir görsel paylaşarak uyarı yaptı.
Sağlık Bakanı Koca, Çince "Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır" ifadesini paylaşıp, "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Çince görselli bir paylaşım yapıp kontrollü sosyal hayat uyarısı yaptı.
Bakan Koca, “Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır” ifadesini kullandı.
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