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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Biraz daha dayanalım' çağrısı

Sağlık Bakanı Koca, gençlere seslenerek ''Sağ ol, genç arkadaşım. Evde kalmakta ısrar etmesek işimiz zordu. Biraz daha dayanalım.'' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 09:22:00 -
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Biraz daha dayanalım' çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlere teşekkür etti.

''Sen evdeyken dışarıda neler oldu?'' yazılı bir fotoğraf paylaşan Koca, şunları kaydetti:

''Hayat tümden durmasın diye bazılarımız salgın şartlarında da çalıştı. Dışarıda olmanın tek iyi yanı boş yollardı. Olanların en önemlisi şu; vaka sayısını birlikte bin civarına düşürdük. Sağ ol, genç arkadaşım. Evde kalmakta ısrar etmesek işimiz zordu. Biraz daha dayanalım.''

 

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