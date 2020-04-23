  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca'dan 23 Nisan'a özel çocuk üyelerden oluşan Bilim Kurulu videosu

Çocukların salgınla mücadelede uyulması gereken tedbirleri dile getirdiği videoda, Bakan Fahrettin Koca'nın bir görevliye "bana yaklaşma" sözlerine de mizahi biçimde yer verildi

2020-04-23 18:16:49 -
Sağlık Bakanı Koca'dan 23 Nisan'a özel çocuk üyelerden oluşan Bilim Kurulu videosu

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşturulan Bilim Kurulunun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocuk üyelerce toplandığı bir video paylaştı.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Genç Bilim Kurulu üyelerimiz, video konferansla bir araya geldi" başlığı kullanıldı.

Koca ve Bilim Kurulu üyesi akademisyenlerin çocuklarca canlandırıldığı videoda, Bilim Kurulunun önceki toplantılarının birinde Bakan Koca'nın bir görevliye "bana yaklaşma" sözlerine de mizahi biçimde yer verildi.

Videoda, Bilim Kurulu üyesi çocuklar, salgınla mücadelede uyulması gereken tedbirleri dile getirip, vatandaşlara evde kalmaları uyarısını yineledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı