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Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az."

Yeniakit Publisher
2020-08-06 20:32:50 -
Sağlık Bakanı Koca: "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az."
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