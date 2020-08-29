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Aktüel Sağlık Bakanı Koca: "Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi."
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi."

Yeniakit Publisher
2020-08-29 19:46:03 -
Sağlık Bakanı Koca: "Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi."
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