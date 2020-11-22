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Aktüel Sağlık Bakanı Koca: "Salgınla mücadelede bir fedakarlık sınavındayız"
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "Salgınla mücadelede bir fedakarlık sınavındayız"

Yeniakit Publisher
2020-11-22 21:15:32 -
Sağlık Bakanı Koca: "Salgınla mücadelede bir fedakarlık sınavındayız"

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir gündeki yeni hasta sayısının 6 binin üzerine çıktığına dikkati çekerek, "Kısıt olmayan zamanlarda da mecburiyetiniz yoksa evde kalın. Evde geçen zaman arttıkça mücadele gücümüz artacak. En iyi tedbir evimizdir." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından "#bizevdeyiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadelede bir fedakarlık sınavındayız. Sadece bugünkü yeni hasta sayımız 6.000'in üzerinde. Kısıt olmayan zamanlarda da mecburiyetiniz yoksa evde kalın. Evde geçen zaman arttıkça mücadele gücümüz artacak. En iyi tedbir evimizdir."

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