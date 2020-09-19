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Aktüel Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde."
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde."

Yeniakit Publisher
2020-09-19 19:14:29 -
Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde."
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