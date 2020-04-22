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Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Erken tanı ve etkili tedavi yöntemi sayesinde yoğun bakım ve entübe hasta sayımız her geçen gün düşüyor "

2020-04-22 20:08:27 -
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Erken tanı ve etkili tedavi yöntemi sayesinde yoğun bakım ve entübe hasta sayımız her geçen gün düşüyor "
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