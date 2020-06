Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (3)

"(Kovid-19 vakalarındaki artış) İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Biz şu an birinci dalganın etkilerini görmüş oluyoruz" - "Eskiye göre hastane yükümüzün daha az olduğunu, hastaneye yatan, yoğun bakıma giren, yoğun bakımdan entübe olan, entübe olan hastalarımızın vefat etme oranlarının giderek çok düştüğünü görüyoruz" - "Vefat edenlerin yaş ortalamasının yükseldiğini görüyoruz. 16 Mayıs'tan önce ortalama vefat yaşı 71 iken 74'e kadar çıktı. Vaka sayılarında ise daha önce ortalama yaş 41 iken şu an 32'ye kadar düşmüş oldu" - "Gençlerimiz kendilerini rahat hissetmemeliler. Her ne kadar ciddi belirti ve hastane ortamına girme durumunda bir sonuçla karşılaşmıyor olsalar bile riskli olan, özellikle büyüklerimize ve kronik hastalığı olanlara bulaştırma potansiyeli taşıyor" - "Şu an taranan kişi sayısı 118 bin oldu. Bunun içinde PCR taraması ile pozitif bulduğumuz oran binde 2,8, son derece düşük" - "(Kovid-19 aşısı) Şu an hayvan çalışmalarında devam eden çalışmalarla ilgili sonuçların iyi olduğunu ama insan çalışmalarına, klinik çalışmalarına zannediyorum eylül-ekimden önce gelmek şu an için zor görünüyor" - "Rusya ve Çin ile aşı çalışmalarını özellikle klinik araştırma, klinik çalışma safhasında birlikte yapma noktasında da genel bir yaklaşım içindeyiz. Rusya ile bu anlamda daha ileride olduğumuzu söyleyebilirim"