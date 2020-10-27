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Aktüel Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki kamu hastaneleri başhekimleriyle buluştu
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki kamu hastaneleri başhekimleriyle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-10-27 18:31:27 -
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki kamu hastaneleri başhekimleriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da kamu hastaneleri başhekimleriyle bir araya geldi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da vaka sayılarındaki büyük artışın ciddi bir hazırlık gerektirdiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Koca, bakan yardımcılarıyla İstanbul'a ayırdıkları 4. günde kamu hastaneleri başhekimleriyle hareket planlarını ele aldıklarını belirterek, "3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız. Salgına karşı organize olalım." ifadesini kullandı.

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