  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "İller, ilçeler, köyler bazında birtakım kısıtlamaları il hıfzıssıhha kurulları alabilir. Ülke genelinde şu an bir kısıtlama gündemimizde olmadı."

Yeniakit Publisher
2020-06-24 20:26:24 -
Sağlık Bakanı Koca: "İller, ilçeler, köyler bazında birtakım kısıtlamaları il hıfzıssıhha kurulları alabilir. Ülke genelinde şu an bir kısıtlama gündemimizde olmadı."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı