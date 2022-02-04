Sağlık Bakanı Koca hocasını unutmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden eski hocası ve Türkiye'de tıp eğitiminin seviyesinin yükselmesine büyük katkı sağlayan İstanbul Tıp Fakültesi eski Pediatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Olcay Neyzi’nin vefatına ilişkin paylaşımda bulundu.
Yeni Akit/Ankara
Türkiye'de tıp eğitiminin seviyesinin yükselmesine büyük katkı sağlayan İstanbul Tıp Fakültesi eski Pediatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Olcay Neyzi’nin vefatı üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Koca paylaşımında, “Prof. Dr. Olcay Neyzi hocamızın vefatı hepimizi derinden üzdü. İstanbul Tıp Fakültesi’nde öğrencisi olmuştum. Hekimliğine, ders anlatışına hepimiz hayrandık. Tıp eğitiminin gelişmesine katkı vermiş bir duayendi. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.