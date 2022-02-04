  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Sağlık Bakanı Koca hocasını unutmadı
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca hocasını unutmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden eski hocası ve Türkiye'de tıp eğitiminin seviyesinin yükselmesine büyük katkı sağlayan İstanbul Tıp Fakültesi eski Pediatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Olcay Neyzi’nin vefatına ilişkin paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 15:36:00 -
Sağlık Bakanı Koca hocasını unutmadı

 Yeni Akit/Ankara 

Türkiye'de tıp eğitiminin seviyesinin yükselmesine büyük katkı sağlayan İstanbul Tıp Fakültesi eski Pediatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Olcay Neyzi’nin vefatı üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Koca paylaşımında, “Prof. Dr. Olcay Neyzi hocamızın vefatı hepimizi derinden üzdü. İstanbul Tıp Fakültesi’nde öğrencisi olmuştum. Hekimliğine, ders anlatışına hepimiz hayrandık. Tıp eğitiminin gelişmesine katkı vermiş bir duayendi. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay