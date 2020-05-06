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Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "Eczaneler üzerinden 20-65 yaş için 10 günde bir beşli paket ücretsiz verilmesi şeklinde bir uygulamamız vardı. Bununla ilgili de yaklaşık 40 milyon küsür kişiye mesaj gitti, dağıtım yapıldı. Şu ana kadar dağıtım yapılan maske sayısı b

Yeniakit Publisher
2020-05-06 18:00:57 -
Sağlık Bakanı Koca: "Eczaneler üzerinden 20-65 yaş için 10 günde bir beşli paket ücretsiz verilmesi şeklinde bir uygulamamız vardı. Bununla ilgili de yaklaşık 40 milyon küsür kişiye mesaj gitti, dağıtım yapıldı. Şu ana kadar dağıtım yapılan maske sayısı b
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