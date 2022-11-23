Sağlık Bakanı Koca depremde yaralananların sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece 04:08 sularında meydana gelen Düzce depreminde yaralananların sayısını sosyal medya hesabından paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce merkezli depremden yaralananların sayısını açıkladı. Sosyal medya Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre 35 kişi yaralandı.
Bakan Koca; "Gölyaka'daki depremde Düzce’de 1’i ağır 32, İstanbul’da 1, Bolu’da 1, Zonguldak’ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35’tir." ifadelerini kullandı.