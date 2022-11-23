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Gündem Sağlık Bakanı Koca depremde yaralananların sayısını açıkladı
Gündem

Sağlık Bakanı Koca depremde yaralananların sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece 04:08 sularında meydana gelen Düzce depreminde yaralananların sayısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 07:26:00 -
Sağlık Bakanı Koca depremde yaralananların sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce merkezli depremden yaralananların sayısını açıkladı. Sosyal medya Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre 35 kişi yaralandı.

Bakan Koca; "Gölyaka'daki depremde Düzce’de 1’i ağır 32, İstanbul’da 1, Bolu’da 1, Zonguldak’ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35’tir." ifadelerini kullandı.

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