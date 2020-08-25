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Aktüel Sağlık Bakanı Koca: "Bugün toplamda 6,5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1500'den fazla hastamız var."
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün toplamda 6,5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1500'den fazla hastamız var."

Yeniakit Publisher
2020-08-25 19:41:23 -
Sağlık Bakanı Koca: "Bugün toplamda 6,5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1500'den fazla hastamız var."
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