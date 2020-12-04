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Aktüel Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 6 bin 903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor."
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 6 bin 903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor."

Yeniakit Publisher
2020-12-04 19:33:24 -
Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 6 bin 903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor."
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