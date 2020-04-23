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Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791 bin 906 testle geldik."

2020-04-23 20:03:29 -
Sağlık Bakanı Koca: "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791 bin 906 testle geldik."
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