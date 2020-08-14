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Aktüel

Sağlık Bakanı Koca, 15 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı

Toplantılarda nedenleriyle Kovid-19 vaka artışları, yeni tedbirler ve sahadaki ihtiyaçlar ele alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 23:23:08 -
Sağlık Bakanı Koca, 15 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 ilin sağlık müdürleriyle yaptığı toplantılarda nedenleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışlarını, yeni tedbirleri ve sahadaki ihtiyaçları görüştü.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15 ilin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı gerçekleştirdiğini belirterek, "Nedenleriyle vaka artışlarını, yeni tedbirleri, sahadaki ihtiyaçları ele aldık. Görüşmelerde değişmeyen konu, sizce ne olmuştur? Hastalar, hastalığa basit sebeplerle yakalanıyor." ifadelerini kullandı.

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