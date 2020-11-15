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Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yapan Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan çağrı
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yapan Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan çağrı

Artan koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı suçlayarak 'tedbir almada geçikiyorsunuz' çağrısında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na vatandaşlar otobüs, tramvay gibi toplu ulaşımda yaşanan yoğunluğu hatırlatarak 'tedbir alın' çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 02:28:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yapan Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan çağrı

Yeniakit.com.tr

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, artan koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sosyal medya hesabından 'Tedbir almada gecikiyorsunuz' şeklinde çağrıda bulundu. Bunun üzerine vatandaşlar da,  İmamoğlu'na İstanbul'da azaltılan otobüs seferlerini hatırlatarak 'İstanbul'da tedbir alın' çağrısı yaptı.

DSÖ'den Türkiye'ye takdir

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vaka sayısı dünyada 53 milyonu geçti. Avrupa ülkelerinde yaşanan vaka patlamalarıyla birlikte Türkiye'de de artış devam ediyor. Koronavirüs salgını ülkeye girmeden önce sıkı tedbirler alarak Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de takdirini toplayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün güncel verilerle ilgili bilgileri paylaşıyor.

 

Öte yandan bulaş riskine karşı ülkede tedbirler alınırken İstanbul'da vaka sayılarında patlama yaşandı.

Fahrettin Koca'ya çağrı yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün “Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı”nın 164 olduğunu ve bu sayının tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayı olduğunu belirtti. Sağlık üzerinden siyasi rant peşine düşen İBB Başkanı İmamoğlu, paylaşımında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulunarak 'Tedbir almada gecikiyorsunuz' ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan İmamoğlu'na çağrı

Bunun üzerine vatandaşlar İmamoğlu'nun bu paylaşımı yorum yağmuruna tuttu. İstanbul'da metrobüs, otobüs ve minibüslerde yaşanan kalabalıktan şikayetçi olan vatandaşlar, İmamoğlu'na bu ihmalin giderilmesi için çağrıda bulundu.

Pandemiyle beraber arttırılması gereken otobüs seferlerinin azaltılmasından dolayı toplu ulaşımda yaşanan yoğunluk gündemde çoğu kez konu oldu. Gecesini gündüzüne katarak çalışmalarına devam eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı tedbirsizlikle suçlayan İmamoğlu'na en güzel cevabı da, İstanbul'da belediyenin tedbirsizliğini açığa vuran sosyal medya kullanıcıları verdi.

Fahrettin Koca'dan İmamoğlu'na telefon

Öte yandan İmamoğlu, bu paylaşımının ardından Fahrettin Koca'nın kendisini aradığını söyleyerek, "Sağlık Bakanımız Sayın @drfahrettinkoca az evvel beni aradı. Tedbirler konusunda hassasiyetle çalıştıklarını söyledi. Pandemi sürecinde seferberlik anlayışıyla, şeffaflık ve bilim temelinde tüm adımları hep beraber atmak vazifemizdir. Daha sağlıklı bir Türkiye umuduyla..." şeklinde paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

 

 

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