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Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'yoğun bakım' uyarısı
Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'yoğun bakım' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara maske ve mesafe uyarısını yaparken paylaştığı video ile de yoğun bakım servisinin zorluğuna dair vurgu yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 00:16:00 - 2020-11-13 00:19:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maske, mesafe ve temizlik vurgusu yaptı. Bakan Koca ayrıca Covid-19 yoğun bakım servisinin zorluğuna dair videolar paylaştı.

Bakan Koca'dan yoğun bakım uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Koca’nın yaptığı paylaşımlarda Covid-19 yoğun bakım servisinin zorluğunu anlatan videolara yer verdi. Videoların birinde yoğun bakım sürecinin zorluğuna vurgu yapılırken, diğerinde de gençlerin de yoğun bakım sürecine dahil olabildiği belirtildi.

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