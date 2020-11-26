Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı açıklaması: İkinci doz uygulaması başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz." şeklinde yaptığı paylaşımla yerli aşı ile ilgili sevindiren gelişmeyi duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Kovid-19) Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz." paylaşımında bulunarak yerli aşı ile ilgili sevindiren gelişmeyi duyurdu.
Yerli aşıda ikinci doz uygulaması başladı
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:
"Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) desteği ile Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz."