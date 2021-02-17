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Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara 'aşıda öncelik' uyarısı!
Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara 'aşıda öncelik' uyarısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada uyarıda bulunarak, "Vatandaşlarımıza ulaşarak 'aşıda öncelikli hale getireceğini' iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. ALO 183'e ihbar edin." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 23:26:00 - 2021-02-17 23:39:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara 'aşıda öncelik' uyarısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'aşılamada öncelik' dolandırıcılığına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Bakan Koca'dan vatandaşlara aşı uyarısı

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. ALO 183'e ihbar edin."  ifadelerini kullandı.

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