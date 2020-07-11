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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tedirgin eden koronavirüs açıklaması: Bugün en az bin kişinin...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Son verilere göre, bugün en az 1.000 kişinin COVID-19’a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 11:06:00 - 2020-07-11 11:14:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tedirgin eden koronavirüs açıklaması: Bugün en az bin kişinin...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından tedirgin eden bir açıklama yaptı. 

"Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim" diyen Koca, Twitter paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Son verilere göre, bugün en az 1.000 kişinin COVID-19’a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim."

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