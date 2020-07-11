Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tedirgin eden koronavirüs açıklaması: Bugün en az bin kişinin...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Son verilere göre, bugün en az 1.000 kişinin COVID-19’a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından tedirgin eden bir açıklama yaptı.
"Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim" diyen Koca, Twitter paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Son verilere göre, bugün en az 1.000 kişinin COVID-19’a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim."