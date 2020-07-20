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Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan taraftarlara Kovid-19 uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taraftarları maç sonunda salgın tedbirlerine uymaya davet etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 06:49:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan taraftarlara Kovid-19 uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımda, Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir-Kayserispor müsabakasının İstanbul'da, Trabzonspor-Konyaspor karşılaşmasının Trabzon'da oynandığını anımsatarak şu uyarılarda bulundu:

"Taraftarı maç sonunda salgın tedbirlerine uymaya davet ediyoruz. Kovid-19 günlerinde centilmenlik kurallarına maske, mesafe ve toplum sağlığı da eklendi. İyi seyirler."

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