Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili uyarı
Türkiye'de hızla artan koronavirüs vakalarına karşı uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 20.00 uyarısında bulunarak, "Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamanın bu akşam saat 20.00'de başlayacağını hatırlatarak vatandaşları evde kalmaları için uyardı.
Bakan Koca'dan 'evde kalın' uyarısı
Hızla artan koronavirüs vakalarına karşı alınan tedbirlerle ilgili Bakan Koca, uyarılarda bulundu. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Akşam 20.00'de evde olalım. Kısıtlama başlıyor. Evde olmak, ailece zaman geçirmek için fırsat, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza karşı ise bir sorumluluk. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak."