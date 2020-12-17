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Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlıkçılara aşı çağrısı
Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlıkçılara aşı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kamu ve özel sağlık sektörümüz pandemi mücadelesinde başarılı bir sınav vermiştir. Gelişmiş ülkelerdeki hasta tercih etme tabloları ülkemizde yaşanmamıştır. Bugüne kadar fedakarlıktan kaçınmayan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarımızın aşı konusunda da gerekeni yapacağına eminim.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:17:00 - 2020-12-17 16:28:05
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlıkçılara aşı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından sağlıkçılara 'aşı' çağrısında bulundu.

Bakan Koca Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Kamu ve özel sağlık sektörümüz pandemi mücadelesinde başarılı bir sınav vermiştir. Gelişmiş ülkelerdeki hasta tercih etme tabloları ülkemizde yaşanmamıştır. Bugüne kadar fedakarlıktan kaçınmayan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarımızın aşı konusunda da gerekeni yapacağına eminim." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımız nerede olursa olsun kamu-özel, devlet, üniversite fark etmez hastaları iyileştirme ve salgının yayılmasını engelleme adına takdire şayan bir performans ortaya koymuşlardır." dedi.

Ayrıntılar geliyor..

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