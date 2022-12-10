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Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan personel açıklaması! 42 bin 500 kişinin atamasını...
Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan personel açıklaması! 42 bin 500 kişinin atamasını...

TBMM'de açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilan edilen 85 bin personelin 42 bin 500'nün atamasının şimdi yapıldığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 23:35:00 - 2022-12-10 23:53:43

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." dedi.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız. Hekimlerimizin iş yükünü azaltıp verimliliğini artırmayı hedefliyoruz. 27 bin sözleşmeli hekimle yılbaşından itibaren sözleşmeler yapılacak.

Piyasada eksikliği hissedilen ilaçlar olduğunu inkâr etmek gibi bir düşüncem yok. Ancak gerek ilaç etken maddelerinin tedariki ile ilgili küresel arz sorunu, gerekse kur farkı kaynaklı fiyatlama problemi var. Bir başka sorun da kur güncellemesinin dönemsel olarak yılda bir kez, Şubat ayında gerçekleşmesidir. Bu tarih yaklaştıkça stok sorunları baş göstermektedir. Sorunun farkındayız ve çözümümüz var. Müsterih olunuz.

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