Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli uyarı! “Buna çok dikkat edin”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkacak 65 yaş ve üstünü uyardı. Bakan Koca, "Kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli büyüklerimiz; 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi" ifadelerini kullandı.