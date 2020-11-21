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Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli uyarı! “Buna çok dikkat edin”
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli uyarı! “Buna çok dikkat edin”

Koronavirüs ile mücadelede kapsamında bazı kısıtlamalar 20.00 itibari ile hayata geçti. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelge doğrultusunda bazı iş yerleri kapandı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamalarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 13:30:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli uyarı! “Buna çok dikkat edin”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkacak 65 yaş ve üstünü uyardı. Bakan Koca, "Kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli büyüklerimiz; 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi" ifadelerini kullandı.

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