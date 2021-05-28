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Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan normalleşme açıklaması
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan normalleşme açıklaması

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotunu paylaştı. Söz konusu kamu spotunda "Hayatımızın yeninden normalleşmesi için aşıyla koronayı aşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 09:41:00 - 2021-05-28 09:56:43

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla birlikte Kovid-19 aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotunu paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında yayınladığı videoya "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için #kollarısıvıyoruz" notunu düştü.

"Tedbirleri elden bırakmayalım"

Videoda, ise "Eski normallerimize yeniden dönmek için kollarımızı sıvıyoruz. Kovid-19 aşısının ikinci dozunu olduktan sonra bağışıklığın gelişmesi genellikle birkaç hafta sürer, ayrıca aşı uygulanan kişi korunuyor olsa bile dışarıdan virüsü alması durumunda başkasına bulaştırabilir. Toplumsal bağışıklık oluşana kadar maske, mesafe ve temizlik tedbirlerini uygulamaya devam etmek gerekir." sözlerine yer verildi.

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