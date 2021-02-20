Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan normalleşme açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz." açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, paylaşımında milyonlarca kişinin merakla beklediği normalleşme takvimine değindi.
Bakan Koca, 1 Mart tarihini işaret etti.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer verdi:
Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak.