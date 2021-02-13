Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kadir Topbaş mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefat eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş ile ilgili taziye mesajı yayımladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ömrü millete hizmet ve insan yetiştirmekle, dost biriktirmekle geçen alçak gönüllü, fedakar Kadir abimiz bugün hakka yürüdü. Mekanı cennet, makamı âli olsun" dedi
Bakan Koca'dan Kadir Topbaş mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatı nedeniyle yayınladığı taziye mesajında, ”Ölüm bir köprüdür, dostu dosta götürür. Ömrü millete hizmet ve insan yetiştirmekle, dost biriktirmekle geçen alçak gönüllü, fedakar Kadir abimiz bugün hakka yürüdü. Mekanı cennet, makamı âli olsun” ifadesini kullandı.