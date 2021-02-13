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Siyaset Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kadir Topbaş mesajı
Siyaset

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kadir Topbaş mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefat eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş ile ilgili taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 19:13:00 - 2021-02-13 19:17:05
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kadir Topbaş mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ömrü millete hizmet ve insan yetiştirmekle, dost biriktirmekle geçen alçak gönüllü, fedakar Kadir abimiz bugün hakka yürüdü. Mekanı cennet, makamı âli olsun" dedi

Bakan Koca'dan Kadir Topbaş mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul Büyükşehir Belediyesi  eski Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatı nedeniyle yayınladığı taziye mesajında, ”Ölüm bir köprüdür, dostu dosta götürür. Ömrü millete hizmet ve insan yetiştirmekle, dost biriktirmekle geçen alçak gönüllü, fedakar Kadir abimiz bugün hakka yürüdü. Mekanı cennet, makamı âli olsun” ifadesini kullandı.

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