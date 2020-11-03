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Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan filyasyon uyarısı
Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan filyasyon uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs testi pozitif çıkanları uyararak, "Filyasyon ekiplerimize temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın. Ne kadar dikkatli olursanız yayılımı o kadar azaltırız." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 23:47:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan filyasyon uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanlara, "Filyasyon ekiplerimize temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın. Ne kadar dikkatli olursanız yayılımı o kadar azaltırız." uyarısında bulundu.

Bakan Koca'dan filyasyon uyarısı

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kovid-19 testiniz pozitif çıktıysa belirtilerin başlangıcından 2 gün öncesine dek kimlerle temasınız olduysa onlara bilgi verin. Kendilerini takip etsinler. Filyasyon ekiplerimize temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın. Ne kadar dikkatli olursanız yayılımı o kadar azaltırız. Temaslı olduğunuz birinin testi pozitif çıktıysa kendinizi Kovid-19 belirtileri açısından takibe alın. Belirti göstermeseniz bile izole olmaya çalışın. Temaslı listesinde adınız söylenmemiş olabilir. Size 1 gün içinde ulaşılmamışsa aile hekiminizi arayın."

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