Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan canlı yayında önemli açıklamalar

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Pandemi ile mücadelede aşılanmanın önemine dikkat çeken Bakan Koca, "Artık tek gündemimiz mümkün olan en yüksek aşılama oranı ile toplumsal bağışıklığı elde etmek. Tüm insan kaynağımızı ve enerjimizi buna yönlendirmiş bulunuyoruz. Başarılı bir aşı programı salgından kurtulmuş kutlu bir Türkiye demektir." ifadelerini kullandı.

'Vatandaşlarımız sürece katkı vermek için bir an evvel aşı olmalı'

Vaka sayıları ile birlikte aşılanma oranlarının da paylaşıldığını hatırlatan Bakan Koca, "Bildiğiniz gibi aşı sayılarını il bazında anlık olarak ve her gün her bir ilimizin aşılanma oranını da yüzde olarak sizlerle paylaşıyoruz. Bazı illerimiz aşı programına uyumda tam da istediğimiz ivmede ve hızla toplumsal bağışıklığa yaklaşıyor. Bazı illerimiz ise geriden takip ediyor. Bu tatlı bir rekabete dönüşmeli, her bir vatandaşımız bulunduğu ilin bağışıklık oranına katkıda bulunmak üzere bir an evvel aşısını olmalıdır." diye konuştu.

'Gerekirse bulunulan yerde aşılama yapacağız'

Yerinde aşı uygulamasının devreye girebileceğini söyleyen Bakan Koca, "Aşılamada istediğimiz ivmeye henüz ulaşmamış illerimiz için yeni uygulamalarımız olacak. Gerekirse tüm vatandaşlarımızı bulundukları yerde aşı hizmeti ile buluşturacağız. Yerel ve ülke genelinde kapsamlı bir program uyguluyoruz. Bu programı daha dinamik hale getireceğiz." şeklinde konuştu.

'3. doz aşı istenilen aşı türü ile yapılabilir'

Aşılanmaya ilişkin bilgilendirme de yapan Bakan Koca, "Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız için aşı olma süresinin 3 ay olarak belirlendiğini geçen hafta ifade etmiştim. Bu konuda bir karmaşaya yer olmadığını ifade etmek istiyorum. Tekrar etmek gerekirse hastalığı geçirmiş ve üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş vatandaşlarımız aşılarını olabilirler. Hastalığı zaten geçirmiş olan kişilerde hatırlatma aşısının yeterli olacağı Bilim Kurulumuzca değerlendirilmiştir. Üçüncü doz aşı konusunda ise inaktif aşı olan 50 yaşından büyük vatandaşlarımız ve Sağlık çalışanlarımız 3. Doz aşılarını istedikleri aşı türü ile olabilirler." dedi.

Aşı sertifikası açıklaması

Aşı sertifikasına ilişkin gelişmeleri de duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gündeme getirilen bir başka konu ise aşı sertifikasıdır. Bakanlığımız Dışişleri Bakanlığımız ile birlikte tüm ülkeler ile görüşerek karşılıklı sertifika tanıma anlaşmaları imzalamaktadır. Buna göre ülkemizde hangi aşıyı yaptırmış olursanız olun anlaşma imzalanan ülkelerde aşı sertifikalarımız karşılıklı olarak tanınıyor. Aşı türünden bağımsız olarak sertifikalar karşılıklı olarak tanınmaktadır. Bu konuda aşı türü, sertifika açısından bir tercih sebebi değildir." ifadelerini kullandı.

'İki doz aşı ile aşı sertifikası oluşturulabilir'

Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Benzer şekilde hastalığı geçirmiş olan ve tek doz aşı yaptıran vatandaşlarımız da aşı sertifikasını e-nabız ve Hayat Eve Sığar uygulamalarımızdan oluşturabilirler. Aşı sertifikası 2 ya da 3 doz aşı olanlar için aşı ile bağışıklığı, hastalığı geçirmiş ve tek doz aşı olmuş vatandaşlarımız için ise aşı ve hastalığı geçirmiş olmakla bağışıklığı elde etmiş olmayı ifade ediyor. Vatandaşlarımız hastalığı geçirmiş olsalar da iki doz aşı yaptırarak da aşı sertifikasını oluşturabilirler."

'Dijital aşı sertifikasında en öndeki ülkelerden birisiyiz'

Bakan Koca, sözlerini şöyle tamamladı: "Bir konuyu daha dikkatlerinize sunmak isterim. Hâlihazırda dijital aşı sertifikası konusunda en öndeki birkaç ülkeden biriyiz. Gelişmiş ülkelerin birçoğunda aşı yazılı kâğıtlarda tutulmaktayken ülkemizde uygulama anında tüm dijital platformlarımızda kayıt altındadır. Anlaşma yaptığımız ülkelerin bu entegrasyonu sağlamasını bekliyoruz. Bu konuda lider ülkelerden biri olduğumuzu bilmenizi isterim. Dijital sağlık altyapımız salgın boyunca işimizi çok kolaylaştırdığı gibi aşı konusunda da en önemli güvencelerimizden biridir."