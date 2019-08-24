0553 313 94 23

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'balık pulu' hastalarına müjde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Halk arasında balık pulu olarak bilinen 'iktiyozis' hastalığının tedavisinde kullanılan ilacın üretiminin durdurulması üzerine Bakanlık olarak yerli üretim için harekete geçtik." dedi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:58
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'balık pulu' hastalarına müjde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan asitretin etken maddeli ilacın firmanın üretimi durdurması nedeniyle yaklaşık üç aydır piyasada bulunamadığını kaydetti. 

Yabancı menşeli üretici firmanın artık bu ilacı üretmeyeceğini, piyasaya vermeyeceğini beyan ettiğini aktaran Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle, halk arasında balık pulu olarak bilinen iktiyozis hastalığının tedavisinde kullanılan bu ilacın üretiminin durdurulması üzerine Bakanlık olarak yerli üretim için harekete geçtik. İlacı kullanan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına temmuz ayında ilacın tam muadili için yerli bir firmaya ruhsat verdik. Yerli muadil ilaç, eylül ayının ilk haftası piyasaya verilecektir. Ayrıca, genetik geçişli olması sebebiyle Manisa Turgutlu'da daha sık görülen bu hastalıktan mustarip vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına ilgili firmayla görüşerek, ilk üretimin bölgeye sevkini temin edeceğiz."

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:58
  1. Manisa
  2. balık pulu hastalığı
  3. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çiğli’de ekolojik atölye
    1. Çiğli’de ekolojik atölye
    2. Bodrum’da yıkımlar başladı
    3. Odatv, anneye değil PKK’ya inandı
    4. Türk jandarması 23 ülkenin kolluk..
    5. Asimder Başkanı Gülbey: “Patrik..
    6. Türkiye'nin ilk sivil zırhlı midibüsü..
    7. Karadeniz’in en kapsamlı yoğun bakım..
    8. Emniyet KOM birimleri suç örgütlerine..
    9. İskenderun’da 63,3 ton kaçak akaryakıt..
    10. Powell’den piyasalara ılımlı mesaj
    11. Teknopark İstanbul genişliyor
    12. Doğa sararınca raylardaki "vaha"..
    13. En ucuz kiralık konut Sultanbeyli ve..
    14. Prostat kanseri testi nedir nasıl..
    15. Düğünde ilginç kavga nedeni! Ortalık..
    16. Rusya nükleer denizaltılarla füze..
    17. Bigaspor Yaz Futbol Okulunda madalyalı..
    18. Allianz 11 yılda Türkiye'ye 1 milyar..
    19. Tayland'da aç kalınca gıdada inovasyon..
    20. FETÖ operasyonunda yakalanan 10..
    21. Van’da site sakinlerinden örnek..
    22. Avrupalılar seyahatte kendi ülkesini..
    23. Hem hafif hem pratik: Izgara şeftali..
    24. Başkentlilerin içini ısıtan filmlerle..
    25. Okul servisinde fırsatçılar mesaide
    26. İnternette en çok müzik klipleri..
    27. Marshall Adaları'ndaki dang humması..
    28. "Güzel atlar ülkesi"ni ağaç ve taş..
    29. MediaMrkt’tan öğrenci evleri için..
    30. "Hedefimiz olimpiyata gitmek"
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor