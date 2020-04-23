Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 23 Nisan’da güldüren paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir video paylaşımında bulundu.

''Sevincin sesi bugün hepimize ulaştı. 23 Nisan kutlu olsun. Genç bilim kurulu üyelerimiz video konferans ile bir araya geldi’’ cümleleriyle yaptığı paylaşımda gülümseten anlar yaşandı.

"Genç Bilim Kurulu Üyelerimiz video konferans ile bir araya geldi" ifadelerinin yer aldığı videoda, Bakan Koca'nın 1 Nisan 2020 tarihinde kendisine yaklaşan kişiye "Bana yaklaşma" diyerek yaptığı sosyal mesafe uyarısına atıfta bulunuldu.