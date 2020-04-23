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Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 23 Nisan’da güldüren paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan'a özel sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Videoda, Bakan Koca'nın 1 Nisan 2020 tarihinde kendisine yaklaşan kişiye "Bana yaklaşma" diyerek yaptığı sosyal mesafe uyarısına atıfta bulunuldu. O anlar izleyenlere tebessüm ettirdi.

2020-04-23 18:27:00 -

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir video paylaşımında bulundu.

''Sevincin sesi bugün hepimize ulaştı. 23 Nisan kutlu olsun. Genç bilim kurulu üyelerimiz video konferans ile bir araya geldi’’ cümleleriyle yaptığı paylaşımda gülümseten anlar yaşandı.

"Genç Bilim Kurulu Üyelerimiz video konferans ile bir araya geldi" ifadelerinin yer aldığı videoda, Bakan Koca'nın 1 Nisan 2020 tarihinde kendisine yaklaşan kişiye "Bana yaklaşma" diyerek yaptığı sosyal mesafe uyarısına atıfta bulunuldu.

Bakan Koca'dan danışmanına gündem olan uyarı: Bana yaklaşma
Bakan Koca'dan danışmanına gündem olan uyarı: Bana yaklaşma

Gündem

Bakan Koca'dan danışmanına gündem olan uyarı: Bana yaklaşma

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Yorumlar

serdar

şaka düzeyiniz üst seviyede.ne ocaklar sönüyor ne yuvalar yıkılıyor hemşireler doktorlar kırılıyor 
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