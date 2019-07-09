Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yoğun bakımda tedavi gören hastalar, hastane yönetiminin ve sorumlu hekimin belirleyeceği koşullar çerçevesinde ziyaret edilebilecek" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yoğun bakımda tedavi gören hastalar, hastane yönetiminin ve sorumlu hekimin belirleyeceği koşullar çerçevesinde ziyaret edilebilecek" dedi.09 Temmuz 2019 Salı 09:09
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yoğun bakımda tedavi gören hastalar, hastane yönetiminin ve sorumlu hekimin belirleyeceği koşullar çerçevesinde ziyaret edilebilecek" dedi.
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