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Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de bize özgü yeni bir mutant yok
Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de bize özgü yeni bir mutant yok

Koronavirüs mutasyonunun özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde etkisini göstermeye başladığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de bize özgü, ekstra yeni bir mutantın olmadığını söyleyebiliriz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 20:28:00 - 2021-02-25 20:30:48
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de bize özgü yeni bir mutant yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'ye özgü yeni bir mutant virüsün olmadığını açıkladı.

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. '1 Mart'ta başlayacak kademeli normalleşme' başlığının ele alındığı toplantı sonrası Bakan Koca önemli açıklamalarda bulundu.

Mutant virüs en fazla Doğu Karadeniz bölgesinde

Koronavirüs mutasyonunun özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde etkisini göstermeye başladığını söyleyen Bakan Koca, şu ana kadar Türkiye'de Kovid-19'un 1 Brezilya, 49 Güney Afrika mutasyonunun görüldüğünü bildirdi.

"Ağırlıklı İngiltere mutantı olmak üzere giderek toplumdaki oranın yükseldiğini yani bulaşıcılığın daha da arttığını çok rahat söyleyebiliriz." diyen Koca, "Türkiye'de bize özgü, ekstra yeni bir mutantın olmadığını söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

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