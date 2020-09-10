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Aktüel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye, dünyada filyasyonu yani temaslı takibini en iyi ve yaygın yapan ülkelerden biridir."
Aktüel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye, dünyada filyasyonu yani temaslı takibini en iyi ve yaygın yapan ülkelerden biridir."

Yeniakit Publisher
2020-09-10 12:15:50 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye, dünyada filyasyonu yani temaslı takibini en iyi ve yaygın yapan ülkelerden biridir."
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