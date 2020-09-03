Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Alarm veren 5 il için kritik rakamlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde." ifadelerini kullandı.
Çin'an başlayıp dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hergün paylaştığı koronavirüs verileri, bu durumu gözler önüne seriyor.
3 Eylül tarihinin de bilançosunu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, ölümcül koronavirüste alarm veren 5 kenti de açıkladı.
49 vatandaşımız hayatını kaybettiği ve bin 642 yeni vakanın bulunduğu verileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde."
Uzmanlar 'TMM'ye dikkat çekiyor
Koronavirüs salgınına karşı uzmanlar; vatandaşları temizlik, maske ve mesafe konusunda uyarıyor.