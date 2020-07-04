Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kötü haberi verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün resmi açılışı yapılan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık personelinin 166’sının hastalara hizmet verirken koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.
Törene Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.
Burada açıklama yapan Bakan Koca, görev yapan sağlık personelinin 166’sının hastalara hizmet verirken koronavirüse yakalandığını duyurdu.
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o açıklaması:
"Bugün resmi açılış töreninde bulunduğumuz ve Şehir Hastanesi kimliği kazanan hastanemizi, süreçte acilen Pandemi hastanesi olarak hizmete almıştık. Buradaki sağlık personelimizin 166’sı hastalara hizmet verirken COVID-19’a yakalandı. Tesellimiz bu kurumda can kaybı olmamasıdır."