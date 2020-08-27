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Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son bilançoyu açıkladı
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son bilançoyu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Ağustos'a ait koronavirüs vaka sayısını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 19:23:00 - 2020-08-27 19:27:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son bilançoyu açıkladı

Dünyada ve ülkemizde etkili olan ölümcül koronavirüs (Covid-19) vakaları her geçen gün artıyor.

Ölümcül pandemi en çok Amerika Birleşik Devletleri'ni etkilerken Türkiye koronavirüsü ilk günden itibaren kontrol altında tuttu.

Dev tesisleri ve deneyimli sağlık personelleriyle koronavirüsün ülkeye girdiği andan bu yana Türkiye, dünyanın dikkatini üzerine çekti.

Sağlık Bakanı Koca verileri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Ağustos'a ait koronavirüs vaka sayısını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; son 24 saatte 26 vatandaşımız hayatını kaybetti. Böylece ülkemizde koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 209'a yükseldi.

Bin 491 yeni vakayla birlikte Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 263 bin 998'e yükseldi.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan yaptığı o paylaşım:

"Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak."

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